Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press

Телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак обратилась к своему супругу актёру Михаилу Виторгану с просьбой пригласить её в театр на премьеру его постановки «В городе Лжедмитрове».

Виторган признался, что ничего не почувствовал, увидев экс-супругу в зрительно зале. Знал, что она придёт. Она попросила, я пригласил, и она пришла. Спасибо ей, что поддержала. Даже написала какой-то отзыв,...