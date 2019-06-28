Кристина Орбакайте и Алла Пугачёва Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press

Кристина Орбакайте опровергла появившиеся в прессе слухи, что вынашивала детей для своей матери, Аллы Пугачёвой. Об этом она заявила в своём Instagram.

Наша жёлтая пресса превосходит себя, — написала Орбакайте в посте.

К посту певица приложила скриншоты с заголовками СМИ, что именно она стала суррогатной матерью для Лизы и Гарри, детей Примадонны и Максима Галкина. Музыкант Игорь Николаев предложил Орбакайте подать в суд на издания за распространение ложной информации. Сама певица ответила, что она просто хотела посмеяться над заголовками, пишет URA.Ru.

Ранее News.ru писал, что Максим Галкин выложил в Instagram видео своих танцующих детей, Лизы и Гарри. На ролик отреагировали российские знаменитости Филипп Киркоров, Игорь Николаев и Артур Пирожков.

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