Кристина Орбакайте опровергла появившиеся в прессе слухи, что вынашивала детей для своей матери, Аллы Пугачёвой. Об этом она заявила в своём Instagram.
Наша жёлтая пресса превосходит себя, — написала Орбакайте в посте.
К посту певица приложила скриншоты с заголовками СМИ, что именно она стала суррогатной матерью для Лизы и Гарри, детей Примадонны и Максима Галкина. Музыкант Игорь Николаев предложил Орбакайте подать в суд на издания за распространение ложной информации. Сама певица ответила, что она просто хотела посмеяться над заголовками, пишет