https://static.news.ru/photo/587c3aa0-946c-11e9-a03b-fa163e074e61_1024.jpg Кристина Орбакайте и её дочь Клавдия Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Российская певица и актриса Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками кадрами семейного отдыха на Багамских островах. В трёхминутном ролике, саундтреком к которому стала песня Bahama Mama группы Boney M, Орбакайте с дочерью Клавдией и мужем Михаилом летают на самолёте, катаются на катере и кормят экзотических животных.

Багама — Мама. Прекрасный день на Багамах! Летние каникулы 2019, — подписала Орбакайте видео, размещённое на её странице в Instagram .

Поклонники артистки, восхитившись красотами райского места, пожелали семье приятного отдыха: «Прекрасного отдыха прекрасным людям!», «Отличное видео, будто сама там побывала, мечта всей жизни!», «Ааааа, Кристина, как классно! Какая красота! Обалденно».

Нашлись и завистники, один из которых поинтересовался: «А чего не в родном Крыму отдыхаете?!»

Ранее News.ru сообщал, что Орбакайте большую часть времени проводит в Америке. В сентябре 2018 года в окружении певицы рассказали, что она вместе с семьёй находится в США и планирует переехать туда окончательно. Исполнительница устроила Клаву в подготовительный класс в Нью-Йорке. Девочка увлечённо занимается балетом, но пока ей не нашли подходящую студию и преподавателя. Позже информацию о переезде Орбакайте из России в Америку опровергли представители артистки.