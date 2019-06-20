https://static.news.ru/photo/11ea514e-93a9-11e9-9331-fa163e074e61_1024.jpg Максим Галкин и Алла Пугачёва Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Шоумен Максим Галкин опубликовал видео с участием своих 5-летних детей. На записи Лиза и Гарри танцуют под «Калинку».

Видео с закадровым смехом Аллы Пугачёвой телеведущий разместил на своей странице в Instagram .

Весёлое времяпрепровождение детей во дворе замка не осталось незамеченным российскими знаменитостями. Так, в комментариях, в частности, отметились Филипп Киркоров, Игорь Николаев и Артур Пирожков.

Танец восхитил и подписчиков Галкина, которые не поскупились на комплименты: «Я восхищаюсь. Талант виден с детства. Молодцы ребятки. Здоровья им и удачи», «Чудо-дети у замечательных родителей», «Самая лучшая семья и прекраснейшие детки!», «Настроение подняли ваши замечательные дети! Дружные такие!».

Ранее News.ru сообщал, что Пугачёва трогательно поздравила своего супруга с днём рождения. Шоумену и телеведущему 18 июня исполнилось 43 года. Пугачёва опубликовала фото, где они с мужем выглядят невероятно счастливыми и жизнерадостными. Пользователи по достоинству оценили снимок. За считаные минуты он набрал тысячи лайков и комментариев. Подписчики пожелали паре счастья и долгих лет совместной жизни.