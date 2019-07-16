https://static.news.ru/photo/9a1eb442-a7b8-11e9-9064-fa163e074e61_1024.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Фура, перевозившая реквизит и костюмы певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области. Видео с места инцидента просочилось в Сеть.

Под Волгодонском в аварию попала фура, перевозившая сценическое оборудование и костюмы Филипа Киркорова. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет по дороге на шоу "Я" в Крыму.



Первый грузовик, осознавший, что он трансформер. pic.twitter.com/ksJtDyheOi — baza (@bazabazon) 16 июля 2019 г.

Авария произошла утром 16 июля на автодороге Волгодонск — Ольгинская. Водитель не справился с управлением на мокрой дороге и съехал в кювет. Фура везла концертное оборудование для выступлений Киркорова в Крыму, где артист намерен показать шоу «Я».

Сам певец в беседе с « 360 » заявил, что реквизит не пострадал, а концерт состоится в назначенное время.

У меня всё нормально. Ничего не перевернулось. Дорожные условия, плохая погода, грузовик съехал с трассы в кювет, — пояснил певец.

Ранее News.ru писал, что Киркоров попал в курьёзную ситуацию во время модного показа итальянского бренда. В ходе представления лошадь, находившаяся на сцене, схватила певца за рубашку и попыталась её съесть.