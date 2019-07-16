Авария произошла утром 16 июля на автодороге Волгодонск — Ольгинская. Водитель не справился с управлением на мокрой дороге и съехал в кювет. Фура везла концертное оборудование для выступлений Киркорова в Крыму, где артист намерен показать шоу «Я».
Сам певец в беседе с «360» заявил, что реквизит не пострадал, а концерт состоится в назначенное время.
У меня всё нормально. Ничего не перевернулось. Дорожные условия, плохая погода, грузовик съехал с трассы в кювет, — пояснил певец.
Ранее News.ru писал, что Киркоров попал в курьёзную ситуацию во время модного показа итальянского бренда. В ходе представления лошадь, находившаяся на сцене, схватила певца за рубашку и попыталась её съесть.