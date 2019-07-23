PR-менеджер покойной певицы Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала фотографию со свадьбы певицы Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова, организатором которой она являлась.
В моей практике было семь звёздных свадеб. Все звёзды, женившиеся у меня на глазах, были очень счастливы и любили друг друга, — подписала Исаева фото.
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Опять к вопросу счастья. Эта тема не покидает меня несколько последних постов. Недавно приятель журналист попросил меня рассказать о тех свадьбах звезд, которые я пиарила. И прислал фото одной из них, он сам его нашел где- то в интернете ( я как обычно не храню никаких артефактов и фото). Оказалось, что в моей практике было 7 звездных свадеб. Каждая яркая, красивая, многолюдная , счастливая. Все звезды, женившиеся у меня на глазах были очень счастливы и любили друг друга. И это правда!!! А как жизнь складывалась дальше- у каждого по- своему. Но, я не припомню никаких придуманных браков и натянутых отношений. #свадьба #звезды #артисты #ольгабузова #дмитрийтарасов #натальяподольская #владимирпресняков #олегимаринагазмановы #алсу #янабрамов #авраамруссо #морелафердман #дианагурцкая #петркучеренко #юлияначалова #евгенийалдонин #все #мои #свадьбы #какэтобыло
Как писал News.ru, Ольга Бузова раскрыла правду о взаимоотношениях с резидентом Сomedy Club Тимуром Батрутдиновым. По словам звезды, они близки настолько, что певица может выбрать ему спутницу жизни. Она отметила, что совсем скоро на телеканале ТНТ стартует новый проект «План Б», где они с Батрутдиновым будут искать своих вторых половинок. Если эксперимент завершится ничем, то они поженятся.