https://static.news.ru/photo/67a33d34-ad2c-11e9-babf-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

PR-менеджер покойной певицы Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала фотографию со свадьбы певицы Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова, организатором которой она являлась.

В моей практике было семь звёздных свадеб. Все звёзды, женившиеся у меня на глазах, были очень счастливы и любили друг друга, — подписала Исаева фото.

Как сообщает URA.RU, Бузова вышла замуж за Тарасова в 2012 году, а в 2016-м они развелись из-за измен спортсмена, после чего телеведущая и начала эстрадную карьеру.

Как писал News.ru, Ольга Бузова раскрыла правду о взаимоотношениях с резидентом Сomedy Club Тимуром Батрутдиновым. По словам звезды, они близки настолько, что певица может выбрать ему спутницу жизни. Она отметила, что совсем скоро на телеканале ТНТ стартует новый проект «План Б», где они с Батрутдиновым будут искать своих вторых половинок. Если эксперимент завершится ничем, то они поженятся.

