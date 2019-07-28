Интернет-пользователи обвинили телеведущую программы «Дом-2» Ольгу Бузову в том, что она с помощью изнурительных диет довела себя до анорексии.
Звезда современного российского шоу-бизнеса опубликовала новую фотографию, на которой она запечатлена в леопардовом топе и рваных джинсах.
Комментаторы сразу же посоветовали Бузовой бросить пение и начать есть, «потому что при анорексии не до мужиков». Другие посоветовали ей «не задохнуться», отметив, что она просто сильно втянула живот.
Как ранее писал News.ru, фотографии Бузовой без фильтров попали в Сеть и разочаровали поклонников 33-летней артистки.