https://static.news.ru/photo/95df89e6-b14b-11e9-a462-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Интернет-пользователи обвинили телеведущую программы «Дом-2» Ольгу Бузову в том, что она с помощью изнурительных диет довела себя до анорексии.

Звезда современного российского шоу-бизнеса опубликовала новую фотографию, на которой она запечатлена в леопардовом топе и рваных джинсах.

Комментаторы сразу же посоветовали Бузовой бросить пение и начать есть, «потому что при анорексии не до мужиков». Другие посоветовали ей «не задохнуться», отметив, что она просто сильно втянула живот.

Как ранее писал News.ru, фотографии Бузовой без фильтров попали в Сеть и разочаровали поклонников 33-летней артистки.