Ольга Бузова заболела в разгар новогодних корпоративов

Певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась на болезнь, которая обрушилась на неё в разгар предновогодней суеты и корпоративов. Как и для других звёзд, для неё это пора трудов «в поте лица», творческой реализации и, конечно, финансового благополучия.
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GN Очень надеюсь, что завтра буду чувствовать себя намного лучше Всё, что необходимо, делаю Спасибо вам, мои хорошие за заботу, и за то, что переживаете Весь оставшийся декабрь расписан по минутам, ещё и концерт в новогоднюю ночь Болеть низя Берегите себя и своих близких фото от моей @juliawhitephoto
В последнее время Бузова размещала в социальных сетях фотографии с новогодних съёмок и концертов. Не забывала она и о реалити-шоу «Дом-2», где должна появляться регулярно. В итоге повышенные нагрузки дали о себе знать.
«Мне так обидно, ведь я себя берегла, специально тепло одевалась, но организм дал сбой в самый ответственный период, когда так много съёмок и работы. <...> В общем, 39,1 у меня», — цитирует Бузову StarHit.
Она пообещала поклонникам лечиться и поблагодарила их за заботу и переживания. Певица отметила, что «весь оставшийся декабрь расписан по минутам», поэтому, по её словам, ей «болеть нельзя».
Ранее News.ru cообщал, что Ольга Бузова отказалась петь дуэтом с Гошей Куценко. По его словам, она обиделась на него за то, что он «ляпнул не то».