Ольга Бузова заболела в разгар новогодних корпоративов

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Певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась на болезнь, которая обрушилась на неё в разгар предновогодней суеты и корпоративов. Как и для других звёзд, для неё это пора трудов «в поте лица», творческой реализации и, конечно, финансового благополучия.

В последнее время Бузова размещала в социальных сетях фотографии с новогодних съёмок и концертов. Не забывала она и о реалити-шоу «Дом-2», где должна появляться регулярно. В итоге повышенные нагрузки дали о себе знать.

«Мне так обидно, ведь я себя берегла, специально тепло одевалась, но организм дал сбой в самый ответственный период, когда так много съёмок и работы. <...> В общем, 39,1 у меня», — цитирует Бузову StarHit.

Она пообещала поклонникам лечиться и поблагодарила их за заботу и переживания. Певица отметила, что «весь оставшийся декабрь расписан по минутам», поэтому, по её словам, ей «болеть нельзя».

Ранее News.ru cообщал, что Ольга Бузова отказалась петь дуэтом с Гошей Куценко. По его словам, она обиделась на него за то, что он «ляпнул не то».