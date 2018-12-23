USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin4,066.10 $
МОСКВА-7°C16:47
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. шоу-бизнес

Ольга Бузова заболела в разгар новогодних корпоративов

Global Look Press

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась на болезнь, которая обрушилась на неё в разгар предновогодней суеты и корпоративов. Как и для других звёзд, для неё это пора трудов «в поте лица», творческой реализации и, конечно, финансового благополучия.

В последнее время Бузова размещала в социальных сетях фотографии с новогодних съёмок и концертов. Не забывала она и о реалити-шоу «Дом-2», где должна появляться регулярно. В итоге повышенные нагрузки дали о себе знать.

«Мне так обидно, ведь я себя берегла, специально тепло одевалась, но организм дал сбой в самый ответственный период, когда так много съёмок и работы. <...> В общем, 39,1 у меня», — цитирует Бузову StarHit.

Она пообещала поклонникам лечиться и поблагодарила их за заботу и переживания. Певица отметила, что «весь оставшийся декабрь расписан по минутам», поэтому, по её словам, ей «болеть нельзя».

Ранее News.ru cообщал, что Ольга Бузова отказалась петь дуэтом с Гошей Куценко. По его словам, она обиделась на него за то, что он «ляпнул не то».


#болезни #ольгабузова #новыйгод #корпоративы
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
News.ru собрал самые популярные телепроекты
культура 16:14, 11 декабря 2018
Бузова против Крида: что смотрели по ТВ в 2018 году
News.ru собрал самые популярные телепроекты
Певица задумалась об усыновлении
шоу-бизнес 10:59, 6 ноября 2018
Бузова готовится стать матерью
Певица задумалась об усыновлении
шоу-бизнес 15:34, 23 октября 2018
Обнажённые Бузова и Собчак появились на выставке
Лента новостей
в мире 16:44
Звезду Трампа в Голливуде залили кровью
спорт 16:43
Логинов позвал братьев Бё «в однушку в Саратов»
в мире 16:34
Сербия назвала условие продолжения переговоров с Косово
общество 16:34
Питерский художник «украсил» стену образом свиньи с дубинкой
общество 16:31
Поездку детей чиновников в Турцию назвали оправданной
спорт 16:28
Медведева сравнила себя с инфузорией
общество 16:22
Свердловский пенсионер лишился квартиры из-за доверчивости
политика 16:20
Песков: Путин готов отвечать на любые вопросы
спорт 16:18
Фуркад рассказал об истощении
в мире 16:16
Эрдоган обвинил Израиль в терроре против палестинцев
общество 16:12
Власти попросили забайкальцев скинуться на ремонт больницы
общество 16:08
ОП РФ: законопроект о развитии виноделия нужно доработать
происшествия 16:07
Двигатель отказал при взлёте авиалайнера в Москве
спорт 16:07
Дом футболиста ПСЖ обворовали во время матча с «Нантом»
в мире 16:01
Суд Литвы оставил под арестом «российского шпиона»
Другие новости
шоу-бизнес 15:23
Помощница Джигарханяна опровергла его смерть
шоу-бизнес 15:18
Анита Цой жила с личинкой мухи в спине
шоу-бизнес 15:18
Элина Мазур: Джигарханяна давно нет в живых
шоу-бизнес 11:17
Цымбалюк-Романовская довела адвоката до инсульта
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top