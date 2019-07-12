Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Телеведущая Ольга Бузова рассказала о расставании с футболистом Дмитрием Тарасовым. Певица разоткровенничалась в Instagram, когда отвечала на вопросы своих фанатов.

Бузова призналась, что любила мужа больше жизни и хотела прожить с ним до самой смерти.

У нас ведь даже не было финального разговора. В ЗАГС я пришла не разводиться, я была уверена, что мы поговорим, и все наладится. Тогда я не знала про наличие другой женщины. Ещё год я не понимала вообще, что произошло, — написала звезда.

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Легендарный Fort Boyard - Смотрите мои сторис, я всю поездку сохранила в актуальном Будет что рассказать детям осталось только выйти замуж, и родить Смотрю на фото, вспоминаю, что пережила вчера, и не верю до сих пор, что это была я Ждёте наш выпуск? #Бузова#Buzova#фортБоярд#лучшаякоманда#мынебоимся P.S. Вопрос на засыпку: меня кто-нибудь полюбит с такой венкой на лбу?

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Бузова и Тарасов поженились в 2012 году, а развелись в 2016. После футболиста певица не смогла никого полюбить снова.

Ранее News.ru писал, что известная российская телеведущая пожаловалась поклонникам на сложности, с которыми ей пришлось столкнуться во время съёмок в телевизионном шоу «Форт Боярд». По её словам, у неё опухло и покрылось синяками всё тело.

Теперь Бузова вернётся в Москву с забинтованной ногой — медики констатировали у неё растяжение мышц. При этом травма не помешала Бузовой пройти все испытания.

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