https://static.news.ru/photo/231d1c0a-a4b9-11e9-9114-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Телеведущая Ольга Бузова рассказала о расставании с футболистом Дмитрием Тарасовым. Певица разоткровенничалась в Instagram, когда отвечала на вопросы своих фанатов.

Бузова призналась, что любила мужа больше жизни и хотела прожить с ним до самой смерти.

У нас ведь даже не было финального разговора. В ЗАГС я пришла не разводиться, я была уверена, что мы поговорим, и все наладится. Тогда я не знала про наличие другой женщины. Ещё год я не понимала вообще, что произошло, — написала звезда.

Бузова и Тарасов поженились в 2012 году, а развелись в 2016. После футболиста певица не смогла никого полюбить снова.

Ранее News.ru писал, что известная российская телеведущая пожаловалась поклонникам на сложности, с которыми ей пришлось столкнуться во время съёмок в телевизионном шоу «Форт Боярд». По её словам, у неё опухло и покрылось синяками всё тело.

Теперь Бузова вернётся в Москву с забинтованной ногой — медики констатировали у неё растяжение мышц. При этом травма не помешала Бузовой пройти все испытания.