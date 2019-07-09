https://static.news.ru/photo/6b064f10-a2c4-11e9-a8b5-fa163e074e61_1024.jpg Ольга Бузова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Ольга Бузова примет участие в новом сезоне культовой игры «Форт Боярд». Она уже вылетела во Францию, где начались съёмки телепрограммы.

Лечу на «Форт Боярд». Держите за меня кулачки. Немного страшно, но я люблю преодолевать себя, — написала Бузова на своей странице в Instagram .

Как писал News.ru, ведущим нового сезона телешоу «Форт Боярд» станет лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Премьера передачи состоится осенью на СТС.

В обновлённом шоу встретятся десять тематических команд, в каждой из которых будет пять звёздных участников. Среди них Анна Седокова, Виктория Боня, Роза Сябитова, Екатерина Волкова, Алена Шишкова, Егор Дружинин, Эвелина Бледанс, Сергей Светлаков, Анна Цуканова-Котт и многие другие.