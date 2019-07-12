https://static.news.ru/photo/5b78c6be-a42b-11e9-8670-fa163e074e61_1024.jpg Ольга Бузова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Известная российская телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова пожаловалась поклонникам на сложности, с которыми ей пришлось столкнуться во время съёмок в телевизионном шоу «Форт Боярд».

С таким количеством фобий и страхов я не сталкивалась ещё никогда. Было сложно. Поняла, что не могу ходить. Все опухло и тело в синяках, — написала звезда на своей странице в Instagram.

Теперь певица вернётся в Москву с забинтованной ногой — медики констатировали у неё растяжение мышц. При этом травма не помешала Бузовой пройти все испытания, так как из-за прилива адреналина она даже не заметила, что нога распухла.

Уже когда Ольга приехала в отель, поняла, что с ногой что-то не то. Бузова прошла всё до конца, несмотря на травму, — прокомментировал инцидент пиар-директор телеведущей Антон Богословский порталу Teleprogramma.pro.

В обновлённом шоу встретятся десять тематических команд, в каждой из которых будет пять звёздных участников. Среди них — Анна Седокова, Виктория Боня, Роза Сябитова, Екатерина Волкова, Алена Шишкова, Егор Дружинин, Эвелина Блёданс, Сергей Светлаков, Анна Цуканова-Котт и многие другие.

Ранее News.ru писал о том, что участники перезапуска шоу «Форт Боярд» на телеканале СТС опубликовали фотографии со съёмок.