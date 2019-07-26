https://static.news.ru/photo/16e84c0c-af81-11e9-889e-fa163e074e61_1024.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Популярная артистка Ольга Бузова из-за своей активности на фестивале «Жара» в Баку практически не спит. Ольга демонстрирует, что уже не может танцевать от усталости, но и остановиться тоже не может.

Бузова выложила в своём микроблоге видео в духе Дженнифер Лопес, отметившей накануне своё 50-летие. Отличие лишь в том, что возрастная уже певица Дженнифер «рубится» на вечеринке изо всех сил, несмотря на плотный гастрольный график. Ольга Бузова же то и дело припадает на партнёра и даже садится на корточки, чтобы отдохнуть.

Ожидание и реальность, когда ты хочешь на ручки, но тебя не могут держать. И когда ты спала два часа, хочется танцевать, но понимаешь, что сил больше нет, — смеётся Ольга Бузова над собой.

Видео артистки наполнено самоиронией, и это, безусловно, извиняет её смешные танцы, по хореографии совсем не оправдывающие статус поп-дивы, которой Ольга стала для миллионов своих фанатов.

Ранее News.ru писал о том, что Ольга Бузова упала во время своего выступления на фестивале «Жара».