https://static.news.ru/photo/3cc411a2-a5ba-11e9-adbe-fa163e074e61_1024.jpg Оксана Фёдорова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Известная телеведущая Оксана Фёдорова поделилась с поклонниками подробностями отдыха в Сочи.

Самым лучшим летним модным трендом я считаю свежий цвет лица, блеск глаз и задорную улыбку! — написала она на своей странице в Instagram.

Кроме того, телеведущая опубликовала фотографию, на которой запечатлена в чёрном купальнике. Подписчиков восхитила её отличная фигура. При этом часть комментаторов акцентировали внимание на цветке, прикреплённом к тунике Фёдоровой.

Для чего такой большой и нелепый цветок, — задалась вопросом одна из пользовательниц соцсети.

Однако это мнение разделили не все. Некоторые поклонники встали на защиту пляжного образа 41-летней Оксаны, отметив, что она похожа на «морскую фею».

Ранее News.ru писал о том, что обладательница титула «Мисс Вселенная — 2002» Оксана Фёдорова вмешалась в скандал, который вспыхнул вокруг мисс Украины — 2018 Вероники Дидусенко. Победительница конкурса красоты заявила, что девушка должна была тщательнее ознакомиться с контрактом.