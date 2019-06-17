Алла Пугачёва не покупала участок на Кузьминском кладбище Москвы. Тем не менее она всё равно может быть погребена там, так как в этом месте находится семейно-родовое захоронение, где покоятся её родители и брат.
В связи с этим получить данное место певица может после смерти без приобретения дополнительного земельного надела, сообщает телеканал «
Как ранее писал News.ru, информацию о том, что именитые россияне покупают для себя места на кладбищах, распространил телеканал НТВ. Среди них, по данным журналистов, оказалась и Алла Пугачёва.