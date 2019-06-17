https://static.news.ru/photo/c02d48fc-9100-11e9-a0e4-fa163e074e61_1024.jpg Алла Пугачева Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Алла Пугачёва не покупала участок на Кузьминском кладбище Москвы. Тем не менее она всё равно может быть погребена там, так как в этом месте находится семейно-родовое захоронение, где покоятся её родители и брат.

В связи с этим получить данное место певица может после смерти без приобретения дополнительного земельного надела, сообщает телеканал « 360 » со ссылкой на неназванный осведомлённый источник. Подобную ситуацию регламентирует федеральный закон «О погребении и похоронном деле».

Как ранее писал News.ru, информацию о том, что именитые россияне покупают для себя места на кладбищах, распространил телеканал НТВ. Среди них, по данным журналистов, оказалась и Алла Пугачёва.