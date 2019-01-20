Обвинения Табакова в харассменте привлекут ток-шоу

https://news.ru/storage/news/ecf4b2056f59e468aa20385c2578a95a/0b8a7a5a-2f8b-4d26-bfa5-716f754dcd3d_850.jpg Genrietta Peryan/Global Look Press

Олег Табаков

Актриса Елена Антоненко, обвинившая покойного худрука МХТ им. Чехова Олега Табакова в домогательствах, хочет таким образом обрести «дурно пахнущую славу», заявил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. По его словам, актёр уже не сможет ответить на подобные заявления, даже если инцидент был на самом деле.

«Она хочет о себе заявить, чтобы в России больше людей о ней узнали? Не думаю, что после подобного каминг-аута по возвращении в Россию из США её творческая судьба сложится лучше, чем в 70−80-е годы», — цитирует блогера «Дни.ру».

Манукян отметил, что рассказы артистки могут привлечь только ток-шоу.

«Хотя, возможно, истории Антоненко заинтересуют скандальные шоу на ТВ, там такое муссировать любят. Но это очень дурно пахнущая слава», — добавил он.

Как писал News.ru, по словам Антоненко, которая уже долгие годы живёт в Штатах, она была любимой ученицей маэстро. Сама актриса считала режиссёра своим наставником в театральном искусстве. Именно поэтому она решила, что постановщик сможет помочь ей с карьерой после училища, однако он, как заверяет актриса, просил её показать «свою маленькую сисечку».