Садальский назвал обвинения в адрес Табакова сказками бабушки

https://news.ru/storage/news/68e16acb1b736a4c2a7848593388c382/309a92c3-6447-4768-9354-e6e38431bff7_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Актриса Елена Антоненко выдумала историю о том, что покойный худрук МХТ им. Чехова просил показать её «маленькую сисечку», заявил популярный актёр Стас Садальский.

«Ей не хватает популярности, вот она придумывает сказки бабушки Антоненко. Уже седьмой десяток девушке пошел, пускай думает о вечном, а не вспоминает, кто просил её показать сисечку», — цитирует артиста «Говорит Москва».

При этом он отметил, что хотя и служил в описанные актрисой времена вместе с Табаковым в «Современнике», совершенно не помнит Антоненко.

Как писал News.ru, по словам Антоненко, которая уже долгие годы живёт в Штатах, она была любимой ученицей маэстро. Сама актриса считала режиссёра своим наставником в театральном искусстве. Именно поэтому она решила, что постановщик сможет помочь ей с карьерой после училища, однако он, как заверяет актриса, просил её показать своё голое тело.