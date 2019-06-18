https://static.news.ru/photo/96d6ab0c-919f-11e9-a2a9-fa163e074e61_1024.jpg Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Российская певица Алла Пугачёва трогательно поздравила своего супруга Максима Галкина с днём рождения. Шоумену и телеведущему 18 июня исполнилось 43 года.

Мой любимый, с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!! — написала Примадонна в Instagram , сопроводив текст сердечками.

Пугачёва опубликовала фото, где они с мужем выглядят невероятно счастливыми и жизнерадостными. Пользователи по достоинству оценили снимок. За считаные минуты он набрал тысячи лайков и комментариев. Подписчики пожелали паре счастья и долгих лет совместной жизни.

Ранее News.ru писал, что Галкин похвастался розами Пугачёвой, выращенными в деревне Грязь. Снимки с благоухающими цветами он выложил на своей странице в Instagram. Телеведущий посетовал лишь на то, что не может передать аромат, исходящий от роз.