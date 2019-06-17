https://static.news.ru/photo/fbdfd5da-90ed-11e9-96ba-fa163e074e61_1024.jpg Чуча Фото: alibasov_nana/instagram.com

Мужчина, который вернул семье музыкального продюсера Бари Алибасова «не того» пропавшего кота, вернул часть денег. Об этом сообщил Алибасов-младший.

Из 800 тысяч рублей, полученных в качестве вознаграждения, он отдал обратно 550 тысяч. Взамен попросил животное обратно и пообещал, что обязательно вернёт недостающие деньги. Менее чем за неделю он успел их потратить.

Оказывается, он этого кота украл у кого-то из знакомых. Они его вычислили и сказали, что он должен вернуть им кота, иначе они обратятся в полицию, — цитирует Бари Алибасова-младшего РИА Новости .

Однако с возвратом вышла несостыковка, так как новоявленного питомца уже подарили поклоннице группы «На-На». Теперь семье продюсера «надо понять, что делать».

Кот породы канадский сфинкс по кличке Чуча, как писал News.ru, сбежал из квартиры продюсера после того, как Бари Алибасов попал в реанимацию. После того как за его возвращение было обещано вознаграждение, неизвестный принёс в офис продюсера кота и получил 800 тысяч рублей.

Впоследствии выяснилось, что это другой кот, а Чучу обнаружили в московском центре кунг-фу. Обнаруживший кота человек вернул четвероногого друга, но от награды отказался.