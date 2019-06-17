Мужчина, который вернул семье музыкального продюсера Бари Алибасова «не того» пропавшего кота, вернул часть денег. Об этом сообщил Алибасов-младший.
Из 800 тысяч рублей, полученных в качестве вознаграждения, он отдал обратно 550 тысяч. Взамен попросил животное обратно и пообещал, что обязательно вернёт недостающие деньги. Менее чем за неделю он успел их потратить.
Оказывается, он этого кота украл у кого-то из знакомых. Они его вычислили и сказали, что он должен вернуть им кота, иначе они обратятся в полицию, — цитирует Бари Алибасова-младшего РИА Новости.
Однако с возвратом вышла несостыковка, так как новоявленного питомца уже подарили поклоннице группы «На-На». Теперь семье продюсера «надо понять, что делать».