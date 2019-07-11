https://static.news.ru/photo/bcf97302-a403-11e9-9190-fa163e074e61_1024.jpg Нюша Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российская исполнительница Нюша решила присоединиться к набирающему по всему миру обороты популярному флешмобу Bottle Cap Challenge, когда популярные личности и обычные люди пытаются ногой открыть крышки различных бутылок.

Певица решила выделиться из общей толпы и продемонстрировать танцевальные умения. Девушка справилась с заданием при помощи ягодиц.

Нюша вызвала бурю восторга своих подписчиков и коллег по музыкальному цеху. Певица Саша Савельева восторженно оценила ролик Нюши. Однако нашлись и те, кто раскритиковал фигуру девушки, решив, что она немного прибавила в весе.

Жирки трясутся, То ли шорты не те одела, то ли кожа свисает, Ты стала вульгарной, стареешь, наверное, — написали недовольные юзеры в комментариях.

Ранее воспитанник футбольной академии «Чертаново» 11-летний Иван Журавлёв эффектно открыл бутылку ударом «рабона», который наносится по мячу позади опорной ноги при скрещивании ног, писал News.ru.