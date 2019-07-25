Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет по версии журнала Forbes. По данным издания, в прошлом году спортсмен заработал $11,5 млн.

На втором месте рейтинга оказалась телеведущая и певица Ольга Бузова. Её годовой доход составил $4,4 млн. Тройку лидеров замыкает хоккеист Александр Овечкин с доходом в $14,5 млн.

Новичками рейтинга Forbes стали актёр Александр Петров, фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, а также пианист Даниил Трифонов.

Forbes формирует рейтинг знаменитостей с 2005 года, но в этом году издание существенно изменило методику, ограничив возраст участников и сделав акцент в сторону популярности, упоминаний в СМИ и соцсетях.

Как ранее писал News.ru, по итогам прошлого года богатейшим чиновником России стал депутат Заксобрания Владимирской области Павел Антов, являющийся основателем группы компаний «Владимирский стандарт». По данным Forbes, за год парламентарий заработал 9,97 млрд рублей.

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