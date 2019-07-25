https://static.news.ru/photo/e8146158-aeaf-11e9-98fb-fa163e074e61_1024.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет по версии журнала Forbes . По данным издания, в прошлом году спортсмен заработал $11,5 млн.

На втором месте рейтинга оказалась телеведущая и певица Ольга Бузова. Её годовой доход составил $4,4 млн. Тройку лидеров замыкает хоккеист Александр Овечкин с доходом в $14,5 млн.

Новичками рейтинга Forbes стали актёр Александр Петров, фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, а также пианист Даниил Трифонов.

Forbes формирует рейтинг знаменитостей с 2005 года, но в этом году издание существенно изменило методику, ограничив возраст участников и сделав акцент в сторону популярности, упоминаний в СМИ и соцсетях.