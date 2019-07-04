https://static.news.ru/photo/1afe6fe4-9e4a-11e9-8960-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Global Look Press

Нумеролог Арзу Кабарухина провела расчёт по дате рождения певицы Аллы Пугачёвой и объяснила, с чем связан инцидент с выездом её автомобиля на перррон Рижского вокзала. «Эксперт» заявила, что нумерологический расклад показал проблемы со здоровьем примадонны.

Кабарухина предположила, что исполнительница просто разыгрывает хорошее самочувствие, однако на самом деле страдает от проблем, связанных с костями.

Ей 70 лет, она находится под единицей. Это говорит о том, что могут быть проблемы с позвоночником, ногами, скелетом. То есть она не хорохорилась — ей может быть действительно уже тяжело ходить, — подчеркнула нумеролог.

Она сообщила, что уже в 73 года певице может потребоваться серьёзная медицинская помощь, передаёт Пятый канал .

Ранее News.ru писал, что история с выездом автомобиля Пугачёвой на перрон Рижского вокзала получила продолжение. Инцидент, который вызвал шквал возмущения, проверит ГИБДД. В столичное управление поступило заявление от москвича, который требует разобраться в случившемся.