https://static.news.ru/photo/c7402512-b2b4-11e9-8cd5-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова около трёх лет назад стала обладательницей автомобиля Maybach жемчужного цвета, который сама неоднократно называла своей любимой машиной. Однако новый водитель знаменитости едва не лишил её иномарки стоимостью около 10 млн рублей.

За полтора года работы на Волочкову мужчину неоднократно штрафовали за превышение скорости, иногда даже по три раза в день. Кроме того, по его вине машина трижды побывала в ремонте, передаёт teleprogramma.pro .

Ранее News.ru писал, что Волочкова отреагировала на обвинения в алкогольной зависимости, прозвучавшие из уст журналистки Ирины Шихман и режиссёра Никиты Лойка. По её словам, она привыкла к тому, что на её имени пытаются «словить хайп».