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Новости шоу-бизнеса за неделю

Ксения Собчак Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ксения Собчак

шоу-бизнес [ версия для печати ]
Самые обсуждаемые темы с 17 по 21 декабря

На предновогодней неделе в шоу-бизнесе все традиционно: они разводятся, другие заявляют о себе как о паре. Третьи выясняют отношения.

У Собчак роман с Богомоловым

Слухи об отношениях между режиссёром и экс-кандидатом в президенты не утихают который месяц. Инсайдеры уверяют: роман не выдумка журналистов. К тому же ни Ксения Собчак, ни её супруг Максим Виторган давно не выкладывали совместных фотографий в соцсетях и не появлялись вместе на мероприятиях. На одной из недавних вечеринок на вопрос корреспондента News.ru о том, где супруг, Ксения Анатольевна раздражённо посоветовала спросить у Виторгана.

Модный театральный режиссёр Константин Богомолов официально оформил развод с актрисой Дарьей Мороз. Артистка вместе с дочерью готовится переехать в квартиру, где вот-вот закончат ремонт. О причинах расставания оба отвечают сухо: чувства угасли. А вот с Ксенией Собчак Богомолова видели уже не раз: на тех же премьерах.

Когда-то свадьба Максима Виторгана и Ксении Собчак стала самой обсуждаемой в Сети — в их отношения не верил никто. Теперь умудрённые пользователи качают головой: от Ксении можно ожидать чего угодно.

Ани Лорак ждёт развода

Певица до сих пор не комментирует эту новость, но первое судебное заседание запланировано на 24 декабря. Летом в Сеть попало видео из ночного клуба, на котором супруг певицы запечатлен в обществе неизвестной брюнетки. Тут же заговорили о том, что в семье артистки давно не всё гладко, не хватало лишь публичной огласки. Лорак, нужно отдать должное, продолжила активно работать: она объездила всю страну с гастрольным туром, впервые стала наставницей шоу «Голос» на Первом Канале, отвела дочь в первый класс. А в недавнем интервью певица твёрдо заявила: она больше не позволит унижать и обманывать себя. Имена можно не называть — ясно без слов.

Малахов отреагировал на заявление Шукшиной

Телеведущий заверил, что никто не предлагал Марии Шукшиной 15 миллионов за визит в студию ток-шоу. Речь идёт о недавнем эфире, героиней которого вновь стала Фрейя Зильберг, родившая ребёнка от сына Марии Шукшиной. Молодой отец выплачивает алименты матери сына — в размере семи тысяч рублей. По словам Малахова, дочь Василия Шукшина могла бы проявить большую заботу в отношении внука, мать которого не работает. Шукшина, известная непростым характером, публичных заявлений не делала, но не скрывает: она мечтает закрыть все ток-шоу, где обсуждают личную жизнь публичных людей.

Пугачёва возвращается на сцену

Народная артистка даст большой сольный концерт 17 апреля 2019 года. Поводом станет 70-летний юбилей. Алла Борисовна уже собирается с силами, чтобы его пережить. Артистка давно объявила о завершении карьеры и на сцене её можно видеть крайне редко: только когда речь идёт о юбилеях и днях рождения близких друзей. Пугачёва сетовала, что голос давно не тот, а здоровье всё чаще подводит, но 70 лет бывает лишь раз в жизни. Не поспоришь. 

Арнтгольц перестала скрывать роман с Богатырёвым

Актёры появились на премьере фильма «Ёлки Последние». Молодые люди подтвердили News.ru: они пара уже почти год. Поклонники знают, что Марка Богатырёва связывали отношения с коллегой по сериалу «Кухня» Еленой Подкаминской. Расставание было столь тяжёлым, что артист даже пытался свести счёты с жизнью. Татьяна Арнтгольц была замужем за коллегой Иваном Жидковым: они в разводе несколько лет, воспитывают общую дочь.


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