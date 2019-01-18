Новости шоу-бизнеса за неделю

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Ксения Собчак

Самые громкие и обсуждаемые имена и темы с 14 по 18 января

На уходящей неделе звёздная тусовка без устали обсуждала Викторию Лопыреву — она главный ньюсмейкер минувших семи дней. Многие звёзды также поделились архивными фото в рамках флэшмоба и заявили о новых проектах.

Виктория Лопырева: я не разбивала чужую семью

Совсем недавно модель и посол FIFA уверяла, что не собирается афишировать имя ребёнка, мол её избранник — человек непубличный. Однако после серии снимков папарацци из Майями, где проводят время будущие родители, Виктории буквально пришлось держать удар перед аудиторией. Выяснилось, что отец будущего ребёнка бизнесмен Игорь Булатов, женатый совсем на другой женщине. Более того, по сообщениям инсайдеров, Виктория и супруга её любимого мужчины Тата Карапетян еще не так давно приятельствовали. Ещё один момент: Тата воспитывает маленькую дочь.

По словам Лопыревой, на самом деле Булатов и его жена давно расстались и жалеть тут не о чем.

«Они давно не имеют никаких отношений и не живут вместе. Откуда столько „трагедии“ сейчас? Зачем весь этот фарс на публику? Никто никого не убил, ничего не украл, все живы-здоровы», — возмутилась Лопырева в интервью Telegram-каналу.

Лобода стала наставницей «Голос. Дети»

Впервые в составе жюри вокального конкурса две певицы: Светлана Лобода и Пелагея. Вместе с ними оценивать выступления юных вокалистов будет Валерий Меладзе.

Съёмки шестого сезона шоу начнутся через неделю, пока же Лобода даёт серию сольных концертов. Певица вернулась на сцену после перенесённой операции. Организаторы уверены, что исполнительница легко найдёт язык с конкурсантами проекта, ведь она сама меньше года назад стала мамой во второй раз. Новый сезон шоу выйдет в эфир в феврале.

Сергей Лазарев представит страну на Евровидении

Официально холдинг ВГТРК не подтверждает имя участника, который представит нашу страну на вокальном конкурсе. Однако ряд СМИ сообщили о том, что конкурсантом станет Сергей Лазарев. Если это так, то для него это будет вторая поездка на Евровидение. В 2016 году он завоевал для России третье место.

В прошлом году наша представительница Юлия Самойлова не смогла пробиться даже в финал. Официальное имя российского представителя 2019 года назовут в конце января.

Собчак ушла на YouTube

Ксения Собчак анонсировала авторское шоу на YouTube «Осторожно, Собчак». Таким образом, телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ пополнит ряды знаменитостей, запустивших проекты в Сети. Среди последних Олег Меньшиков, Баста, Анастасия Ивлеева, Регина Тодоренко, Ирина Хакамада, Леонид Парфёнов и другие. Повторить успех Юрия Дудя пока никому из них не удалось.

10yearchallenge: звезды ударились в ностальгию

Российские знаменитости не остались в стороне от голливудской лихорадки и приняли участие во флэшмобе 10 year challenge.

Поклонники многих пришли к выводу, что минувшие десять лет пошли многим на пользу. Своими снимками 10-летней давности поделились Ксения Собчак, Светлана Иванова, Валерия, Ольга Шелест, Аврора, Светлана Бондарчук и многие другие. Подборку фото можно увидеть по ссылке.