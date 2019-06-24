https://static.news.ru/photo/78b65c14-96b1-11e9-ae4e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса Нино Нинидзе впервые объяснила, почему решила развестись с режиссёром Кириллом Плетнёвым.

Она призналась, что каждый раз начинает плакать, когда ей приходится говорить на эту тему.

Я поняла, что мои иллюзии и ожидания — это все только моё. Надуманное. На самом деле все чуточку по-другому, — рассказала артистка в интервью, которое было опубликовано на Youtube-канале APReel.

Она добавила, что поняла это ещё два года назад. Однако решение о расставании девушка приняла только сейчас.

Ранее Кирилл Плетнёв подтвердил, что разводится со своей супругой после трёх лет брака.

Как писал News.ru, актриса Екатерина Климова ответила на вопрос о возможном разводе с коллегой по творческому цеху Гелой Месхи.