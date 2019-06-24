Актриса Нино Нинидзе впервые объяснила, почему решила развестись с режиссёром Кириллом Плетнёвым.
Она призналась, что каждый раз начинает плакать, когда ей приходится говорить на эту тему.
Я поняла, что мои иллюзии и ожидания — это все только моё. Надуманное. На самом деле все чуточку по-другому, — рассказала артистка в интервью, которое было опубликовано на Youtube-канале APReel.
Она добавила, что поняла это ещё два года назад. Однако решение о расставании девушка приняла только сейчас.
Ранее Кирилл Плетнёв подтвердил, что разводится со своей супругой после трёх лет брака.
Как писал News.ru, актриса Екатерина Климова ответила на вопрос о возможном разводе с коллегой по творческому цеху Гелой Месхи.