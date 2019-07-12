https://static.news.ru/photo/614cf1be-a44e-11e9-9a3b-fa163e074e61_1024.jpg Актриса Нино Нинидзе Фото: instagram.com/ninosha13

Актриса Нино Нинидзе, находящаяся в бракоразводном процессе с режиссёром Кириллом Плетнёвым, прокомментировала слухи о романе с актёром Максимом Виторганом, который недавно развёлся с телеведущей и экс-кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак.

Могу сказать, что про личную жизнь я вообще не говорю. Я сейчас развожусь, и мне не до этого, — сказала 27-летняя актриса.

Она также выразила удивление тем, что люди сделали такой вывод, исходя из одной совместной фотографии, появившейся в Сети.

При этом по словам очевидцев, Виторган и Нинидзе действительно вместе появились на премьере спектакля «Земля Нод». Пара держалась за руки и выглядела вполне счастливо. Кроме того, 46-летний актёр буквально не отходил от своей молодой спутницы ни на шаг, они весь вечер провели вместе, сообщает «СтарХит».

Ранее News.ru писал о том, что Ксения Собчак обратилась к своему супругу актёру Михаилу Виторгану с просьбой пригласить её в театр на премьеру его постановки «В городе Лжедмитрове». Позже он признался, что ничего не почувствовал, увидев экс-супругу, которая уже не скрывает свой роман с театральным режиссёром Константином Богомоловым, в зрительном зале.