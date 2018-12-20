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Николаев показал фигуру Пугачёвой до похудения

Алла Пугачёва и Игорь Николаев Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Алла Пугачёва и Игорь Николаев

шоу-бизнес [ версия для печати ]
Игорь Николаев опубликовал архивный снимок артистки

Игорь Николаев поделился в соцсетях ранее не публиковавшимся снимком с Аллой Пугачёвой. Фотография была сделана 31 год назад во время поездки в Японию.

Подписчики музыканта по достоинству оценили внешний вид певицы, которая выглядела стройной и тридцать лет назад.

«ЯПОНИЯ. Судя по цифрам в правом нижнем углу, 87-й год прошлого века… только сейчас, 31 год спустя, разглядел, что глаза-то у меня почему-то закрыты)) Видимо, медитирую! Да, чудесное время!» — подписал снимок Николаев.

За считанные часы фото собрало тысячи лайков. Комментируя снимок, фолловеры делали комплименты стройной фигуре Аллы Борисовны. Не секрет, что долгие годы артистка с переменным успехом сидела на диетах. Пугачёва склонна к полноте. Несколько лет назад певица серьёзно похудела и с удовольствием носит джинсы подросткового размера, подчёркивает её стилист Алишер. По словам артистки, она «сдулась» на таблетках от диабета.

«Пугачёва такая хорошенькая!», «В молодости все прекрасно, где бы мы не находились», «Что есть то есть!!! Пугачева Алла — Примадонна! На все времена! Молодец женщина, которая всегда для нас поет! Спасибо Вам!!!» — пишут подписчики.

Пугачёва и Николаев дружат несколько десятилетий. Артисты не пропускают дней рождения друг друга, регулярно поздравляют с праздниками и часто встречаются в общих компаниях. Игорь Николаев не первый раз делится с фолловерами архивными снимками певицы. Пользователи уверены, что прежде чем поделиться снимком, Николаев показывает фотографию артистке. И только после её одобрения публикует в соцсетях.


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