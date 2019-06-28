https://static.news.ru/photo/6c18ae58-9995-11e9-a9e7-fa163e074e61_1024.jpg Никита Пресняков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Выложенное в Сети внуком Аллы Пугачёвой Никитой Пресняковым совместное со своей супругой Алёной Красновой фото вызвало массу предположений, что девушка беременна.

Причиной тому стало платье пастельных тонов на девушке. Юзерам показалось, что оно не просто так сделано свободным кроем книзу от груди, а для того, чтобы скрыть «интересное положение».

С этим человеком я готов закрыться в бункере на 100 лет, и ни одного дня нам не будет скучно, — гласит подпись к фото Преснякова в Instagram.

После ряда предположений подписчиков Пресняков резко ответил одному из них, передаёт Пятый канал.

Поздравляем! Вы стали обладателем достижения 50-тысячного коммента «Похоже, что в пузике кто-то есть» за последние пять лет! Ваш выигрыш ровняется целым ***! — заявил музыкант.

22-летняя Алёна Краснова и 28-летний Никита Пресняков поженилась два года назад.

Ранее певица Анна Седокова пожаловалась своим поклонникам в Сети на то, что она безуспешно последние несколько лет борется с целлюлитом, писал News.ru.