Американская певица Ники Минаж рассказала, что собирается стать женой Кеннета Петти. Об этом она заявила в эфире своего шоу Queen Radio на радиостанции Apple Music's Beats 1.
Я думаю, что я получила то, к чему всегда стремилась, просто быть счастливой, — цитирует Минаж
The Rogersville Review.
Певица назвала Петти своим мужем в одном из эфиров, добавив, что они «получили брачную лицензию (разрешение местных властей на заключение брака. — News.ru)».
Как писал News.ru, ранее дочь актёра и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера вышла замуж за звезду «Стражей Галактики» Криса Пратта. Влюблённые сыграли свадьбу 8 июня.