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Авиакомпания UTair опровергла слухи о задержке рейса из Москвы, на котором певец Сергей Пенкин должен был попасть в Минеральные Воды. В пресс-службе заверили, что эта информация не соответствует действительности.

У UTair не было многочасовых задержек рейса Москва — Минеральные Воды 21 июня, и авиакомпания не давала комментариев Telegram-каналу Baza, — рассказал источник АГН «Москва». Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что...