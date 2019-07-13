https://static.news.ru/photo/60d8fef8-a6a1-11e9-8c23-fa163e074e61_1024.jpg Анна Нетребко Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Знаменитая оперная певица Анна Нетребко во время выступления в честь чествования интенданта и директора концертного зала в Баден-Бадене Андреаса Мёлих-Цебхаузера залезла на стол и исполнила арию. При этом звезда была одета в мини юбку и туфли на высоких каблуках.

Веселый сюрприз для интенданта фестиваля в Баден-Бадене Андреаса, который после многих лет оставляет свой пост!, — подписала певица смелое видео на своей странице в Instagram.

На кадрах ролика хорошо видно, как Нетребко, одетая в полосатую юбку длиной выше колен, яркую розовую блузку и туфли с открытой пяткой на 15-сантиметровых шпильках, медленно спускается по лестнице и направляется к именитым гостям, а уже через мгновение оказывается на праздничном столе, ловко лавируя между наполненными бокалами, вызвав бурную реакцию присутствовавших. При этом она прикрывала лицо эффектной маской с перьями. В итоге 67-летний виновник торжества сам забрался на стол и обнял Анну.

Выходка Нетребко восхитила её подписчиков. Они активно стали обсуждать увиденное и даже выражали опасения, что если бы Анна упала со стола, то каблуками могла травмировать находившихся рядом людей.

Ох, хулиганка! Ах, затейница!, — написала поклонница артистки.

Остальные подписчики согласились с этим мнением, добавив, что Нетребко настоящая «богиня».

Ранее News.ru писал о том, что знаменитая оперная певица Анна Нетребко призвала всех проще относиться к своем весу. Она рассказала, что оперным певцам категорически запрещено качать пресс, а также призналась, что никогда не отказывает себе во вкусной еде. При этом 47-летняя оперная дива похвасталась, что похудела, а сейчас возвращается к итальянской диете.