Знаменитая оперная певица Анна Нетребко во время выступления в честь чествования интенданта и директора концертного зала в Баден-Бадене Андреаса Мёлих-Цебхаузера залезла на стол и исполнила арию. При этом звезда была одета в мини юбку и туфли на высоких каблуках.
Веселый сюрприз для интенданта фестиваля в Баден-Бадене Андреаса, который после многих лет оставляет свой пост!, — подписала певица смелое видео на своей странице в Instagram.
На кадрах ролика хорошо видно, как Нетребко, одетая в полосатую юбку длиной выше колен, яркую розовую блузку и туфли с открытой пяткой на 15-сантиметровых шпильках, медленно спускается по лестнице и направляется к именитым гостям, а уже через мгновение оказывается на праздничном столе, ловко лавируя между наполненными бокалами, вызвав бурную реакцию присутствовавших. При этом она прикрывала лицо эффектной маской с перьями. В итоге 67-летний виновник торжества сам забрался на стол и обнял Анну.
Выходка Нетребко восхитила её подписчиков. Они активно стали обсуждать увиденное и даже выражали опасения, что если бы Анна упала со стола, то каблуками могла травмировать находившихся рядом людей.
Ранее News.ru писал о том, что знаменитая оперная певица Анна Нетребко призвала всех проще относиться к своем весу. Она рассказала, что оперным певцам категорически запрещено качать пресс, а также призналась, что никогда не отказывает себе во вкусной еде. При этом 47-летняя оперная дива похвасталась, что похудела, а сейчас возвращается к итальянской диете.