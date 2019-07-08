Оперная певица Анна Нетребко опубликовала фотографию в коротких шортах и майке на фоне грозы. Помимо стихии на морском берегу, подписчики в комментариях обсудили и особенности её фигуры.
И была гроза, — подписала Нетребко фото в Instagram.
Как
Как писал News.ru, Нетребко опубликовала видео со всемирно известной концертной площадки «Арена ди Верона», на которой ей предстояло выступать. В кадре исполнительница предстала в струящемся золотистом платье в пол с глубоким декольте. В комментариях поклонники не только отмечали роскошный образ артистки, но и признавались ей в любви, а также восхищались её талантом.