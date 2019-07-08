https://static.news.ru/photo/5fc430c6-a176-11e9-83cf-fa163e074e61_1024.jpg Анна Нетребко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Оперная певица Анна Нетребко опубликовала фотографию в коротких шортах и майке на фоне грозы. Помимо стихии на морском берегу, подписчики в комментариях обсудили и особенности её фигуры.

И была гроза, — подписала Нетребко фото в Instagram.

Как пишет NationNews, оперная дива уже много лет живёт в Австрии, не обращает внимания на злопыхателей и принимает себя такой, какая она есть.

Как писал News.ru, Нетребко опубликовала видео со всемирно известной концертной площадки «Арена ди Верона», на которой ей предстояло выступать. В кадре исполнительница предстала в струящемся золотистом платье в пол с глубоким декольте. В комментариях поклонники не только отмечали роскошный образ артистки, но и признавались ей в любви, а также восхищались её талантом.