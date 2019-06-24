https://static.news.ru/photo/61354b42-962d-11e9-8ffe-fa163e074e61_1024.jpg Анна Нетребко Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Оперная певица Анна Нетребко опубликовала видео с всемирно известной концертной площадки «Арена ди Верона», на которой ей предстояло выступать. В кадре исполнительница предстала в струящемся золотистом платье в пол с глубоким декольте.

Ролик с Нетребко в элегантном наряде, сразу же вызвавшем восхищение у поклонников звезды, размещён в социальной сети Instagram .

В комментариях поклонники не только отмечали роскошный образ артистки, но и признавались ей в любви, а также восхищались её талантом: «Очень достойно подобран наряд для этого места. Анна, вы великолепны в нём и не только», «Сногсшибательное платье! Такое же хочу», «Боже мой! Какая красота!», «Господи! Анечка! Какая же вы красавица!!!», «Ай, какая женщина», «Великолепна», «Шикарная».

Ранее News.ru сообщал, что оперные певцы Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Андреа Бочелли и Ольга Перетятько впервые выступили с совместной программой. В Государственный Кремлевский дворец они привезли классический репертуар. По словам Нетребко, для концерта артисты выбирали популярные, узнаваемые арии и дуэты, а также неаполитанские песни. Эйвазов отметил уникальность вечера, которая заключалась в том, что собрались четыре артиста, вместе не выступавшие ни разу.