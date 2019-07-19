https://static.news.ru/photo/9b503ea8-aaa1-11e9-9170-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Нетиевский Фото: netievskij/facebook.com

Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский требует от бывших коллег вернуть его компаниям «Идея фикс медиа» и «Фест хенд медиа» 68 млн рублей. Ответчиками выступают семеро актёров шоу.

Первое заседание по иску прошло в Арбитражном суде Москвы. На нём Нетиевский пояснил, что артистам были выданы займы, которые они почему-то решили не возвращать, сообщает « Комсомольская правда-Екатеринбург ».

Это большие деньги. Эти займы придётся возвращать. Есть опасность, что здесь вообще есть признаки мошенничества, — заявил Нетиевский.

Он пояснил, что соответствующее заявление подано в полицию.

Ранее News.ru сообщал, что «Уральские пельмени» выплатят Нетиевскому 813 тысяч рублей. Арбитражный суд Свердловской области постановил, что коллектив должен компенсировать своему бывшему директору судебные издержки, которые он понёс в связи с рассмотрением в судах трёх инстанций иска к нему на 39,5 млн рублей, инициированного участниками шоу.