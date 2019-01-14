Неизвестный фанат одарил Бузову на миллионы

https://news.ru/storage/news/373beca261eb94604dec2cf70a704b27/bb82495c-a185-4c4f-8f1d-4ac1ab2d29e8_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Ольга Бузова

Поклонник популярной певицы Ольги Бузовой, пожелавший остаться неизвестным, подарил ей браслеты ювелирного дома Cartier общей стоимостью в 10 млн рублей. Украшениями теледива похвасталась в своём Instagram.

«Сумасшедший! Спасибо», — подписала телеведущая фотографию.

Браслеты из коллекции Juste Un Clou изготовлены из розового золота и бриллиантовой росписи. Один из них, согласно информации на официальном сайте компании, стоит 6,1 млн рублей, а второй — 3,32 млн рублей, передаёт NewInform.

Позже исполнительница опубликовала фотографию с букетом.

«Девочки, всё-таки на этой планете есть ещё настоящие мужчины. Сегодня утром мне на виллу доставили шикарный букет цветов. Инкогнито, что ещё более романтично», — подписала артистка снимок.

Как писал News.ru, ранее Бузова сообщила о молодом человеке, с которым она хочет быть вместе. При этом звезда отметила нерешительность ухажёра, попросив у поклонников совета. По словам ведущей программы «Дом-2», мужчина «не предпринимает никаких действий».