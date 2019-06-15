Сын Бари Алибасова рассказал, что продюсер принимал участие в торжествах, посвящённых переносу столицы республики из Алма-Аты в Астану, по приглашению экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Он отметил, что «в память об этом» представители республики пригласили Алибасова пройти реабилитацию на курорте.
Там в горной местности воздух хороший, ему отдельное шале в горах должны предоставить, — отметил сын в интервью каналу «360».
Алибасов-младший уточнил, что окончательное решение по приглашению они примут на следующей неделе.
News.ru ранее писал о том, что сын продюсера намерен увезти его на реабилитацию в клиники США или Европы. Он заявлял, что они поедут за границу, «как только пройдёт угроза жизни».
Бари Алибасов угодил в больницу 4 июня, после того как случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав её с соком. Несколько дней он провёл в состоянии медикаментозного сна. Сейчас продюсер пришёл в сознание.