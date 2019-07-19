Певица Наташа Королёва, которой сейчас 45 лет, выложила в соцсети своё фото из 90-х. В молодости певица ярко красилась, у неё были густые брови.
Именно на них артистка обратила внимание, отметив, что они «натуральные», в то время над бровями исполнительницы «Жёлтых тюльпанов» ещё не работал косметолог.
Рубрика «Как молоды мы были». Брови! — подписала фото знаменитость.
Поклонники певицы заверили, что сейчас она выглядит не хуже, чем в молодости, а её натуральной красоте можно позавидовать.
Брови супер просто, — написали фанаты.
Ранее News.ru сообщал, что танцор Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, прокомментировал откровенную фотографию, которую его жена, певица Наташа Королёва, опубликовала в поддержку коллеги по сцене Светланы Лободы.