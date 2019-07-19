https://static.news.ru/photo/8b58df84-ab3a-11e9-9fab-fa163e074e61_1024.jpg Наташа Королёва Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Певица Наташа Королёва, которой сейчас 45 лет, выложила в соцсети своё фото из 90-х. В молодости певица ярко красилась, у неё были густые брови.

Именно на них артистка обратила внимание, отметив, что они «натуральные», в то время над бровями исполнительницы «Жёлтых тюльпанов» ещё не работал косметолог.

Рубрика «Как молоды мы были». Брови! — подписала фото знаменитость.

Поклонники певицы заверили, что сейчас она выглядит не хуже, чем в молодости, а её натуральной красоте можно позавидовать.

Брови супер просто, — написали фанаты.

Ранее News.ru сообщал, что танцор Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, прокомментировал откровенную фотографию, которую его жена, певица Наташа Королёва, опубликовала в поддержку коллеги по сцене Светланы Лободы.