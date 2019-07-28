https://static.news.ru/photo/8a2c221c-b0ec-11e9-ad56-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Российская певица Наташа Королёва в очередной раз решила шокировать своих поклонников и опубликовала фото в обнажённом виде, объяснив это тем, что на фестивале «Жара» в Баку, где она сейчас находится, слишком горячо.

На снимке, опубликованном в Instagram, Королёва полностью обнажённая сидит в ванне, наполненной пеной. При этом видны только оголённые плечи и колени артистки. Грудь она прикрыла рукой. Лицо артистки также наполовину скрыто.

Пользователи Сети разделились на два лагеря, обсуждая снимок: одни решили, что Наташа может себе позволить публиковать подобные фотографии, так как у неё прекрасная фигура, а другие, напротив, посчитали подобные выходки звезды желанием набрать рейтинг, а также обвинили её в предсказуемости.

Ничего пошлого нет! Очень всё красиво. Ощущение, в морской пучине, — поддержала Королёву поклонница.

Ранее News.ru писал о том, что российская певица Наташа Королёва решила вмешаться в скандал, разгоревшийся вокруг откровенной фотографии коллеги по сцене Светланы Лободы, и тоже опубликовала снимок без одежды. При этом, опасаясь негативной реакции пользователей Сети, певица закрыла возможность комментирования публикации. Она также напомнила своим подписчикам, что никогда не стоит комплексовать из-за внешности.