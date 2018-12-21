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Натали Портман: Кунис целуется лучше Катчера

Натали Портман и Мила Кунис ba9/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Натали Портман и Мила Кунис

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Актриса Натали Портман сравнила опыт поцелуев с супругами: Милой Кунис и Эштоном Катчером. Её коллега по «Чёрному лебедю» целуется лучше своего мужа, призналась Натали.

«Я целовалась и с Милой, и с Эштоном. Мила целуется лучше. Мне кажется, это очевидно», — сказала Портман на шоу Энди Коэна Watch What Happens Live.

Провокационное на первый взгляд признание вполне объяснимо: с Эштоном Катчером Портман снималась в мелодраме «Больше чем секс» 2010 года, а спустя год сыграла балерину в триллере Дарена Аронофски «Чёрный лебедь», где у неё вообще была сцена секса с героиней Милы Кунис. Ничего необычного, просто работа.

Недавно портал Go Compare подвёл итоги года и назвал самых неудачливых актёров, которые снимались в провальных фильмах в течение последних 20 лет. Удивительно, но среди них можно встретить очень известные имена, такие, как Джон Траволта, Дженнифер Энистон и не только. 


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