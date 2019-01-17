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Нагиев приспустил штаны и разозлил фанатов

Дмитрий Нагиев Александр Авилов/АГН "Москва"

Дмитрий Нагиев

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Телеведущий Дмитрий Нагиев заявил, что на него без штанов можно смотреть бесконечно, и опубликовал в своём Instagram провокационную фотографию.

«Бесконечно можно смотреть на три вещи: как течёт вода, горит огонь, и на меня без штанов. Но я снимал их ещё до того, как это стало мейнстримом», — подписал актёр фотокарточку.

Кто-то из фолловеров воспринял снимок позитивно, многие даже возжелали увидеть артиста и без трусов. Впрочем, часть подписчиков скандальный поступок звезды разозлил. Поклонники не постеснялись оставить поучающие комментарии: «Осталось сесть на шпагат, как Волочкова», «Вроде лет много, а ума нет», «Диман, ты вообще дружишь со своей головой?»

Ранее News.ru писал, что ведущий телепередачи «Голос» назвал певца Сергея Шнурова «шкурой» прямо на шоу. Рок-музыкант категорически отказался выбирать между двумя участницами, что противоречит принципу программы. Нагиев мягко посоветовал коллеге не «топить весь проект» и выбрать одну девушку из двух, а рэпер Баста предложил лидеру «Ленинграда» выйти покурить и успокоиться.


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