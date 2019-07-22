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Певица и художественный руководитель музыкального театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина вызвала неоднозначную реакцию пользователей Сети, опубликовав снимок, на котором она запечатлена сидя в ванне без одежды и макияжа.

Пантовые ванны придают сил и заряжают позитивом для плодотворного рабочего сезона, — подписала артистка фотографию, которую разместила на своей странице в Instagram.

Подписчики певицы разделились на два лагеря — одни критиковали звезду за столь смелый снимок в «преклонном возрасте», другие же, напротив, отметили свежий цвет лица Бабкиной и советовали ей не обращать внимания на критику, вызванную, по их мнению, завистью.

Вот и Бабкина оголилась...Боюсь предположить, кто следующий, — написала одна из пользовательниц Сети.

При этом её поддержали другие подписчики, отметив, что Бабкина потеряла стыд.

Ранее News.ru писал о том, что депутат Мосгордумы, а по совместительству худрук музыкального театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина угодила в скандал. Её заподозрили в конфликте интересов, говорится в докладе российского отделения Transparency International. Согласно расследованию неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией, в качестве депутата Бабкина контролирует работу департамента культуры Москвы, который при этом является учредителем «Русской песни».