https://static.news.ru/photo/aba2165c-b2a1-11e9-b185-fa163e074e61_660.jpg Жасмин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, который является мужем российской певицы Жасмин. Об этом сообщили в МВД республики.

Министерство внутренних дел объявило в национальный и международный розыск Шора Илана Мироновича. Ответственность за исполнение возложена на Генеральный инспекторат полиции при Министерстве внутренних дел, — говорится в сообщении министерства.

В июне 2017 года Шор был приговорён к 7,5 года лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему было запрещено покидать территорию Молдавии. По некоторым сведениям, он может находиться на территории Украины, напоминает РИА Новости .

Ранее, как писал News.ru, Жасмин прокомментировала появившиеся в СМИ предположения о том, что она является суррогатной матерью сына Филиппа Киркорова. Сообщение об этом артистка назвала своим «фаворитом в рубрике „Записки сумасшедшего“».