Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, который является мужем российской певицы Жасмин. Об этом сообщили в МВД республики.
Министерство внутренних дел объявило в национальный и международный розыск Шора Илана Мироновича. Ответственность за исполнение возложена на Генеральный инспекторат полиции при Министерстве внутренних дел, — говорится в сообщении министерства.
В июне 2017 года Шор был приговорён к 7,5 года лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему было запрещено покидать территорию Молдавии. По некоторым сведениям, он может находиться на территории Украины, напоминает
Ранее, как писал News.ru, Жасмин прокомментировала появившиеся в СМИ предположения о том, что она является суррогатной матерью сына Филиппа Киркорова. Сообщение об этом артистка назвала своим «фаворитом в рубрике „Записки сумасшедшего“».