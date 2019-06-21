Актриса Моника Белуччи привела в восторг поклонников фото в бордовом платье. В течение двух дней снимок, опубликованный ею в Instagram, набрал свыше 100 тысяч «лайков».
Фанаты в очередной раз восхитились тем, что кинодива выглядит гораздо моложе своих 54 лет. Поклонник из Ирана написал в комментарии, что как только выучится на режиссёра, обязательно пригласит Белуччи в один из своих фильмов.
Подписчики актрисы заполнили ленту комментариев сотнями сердечек и восторженных смайликов, называя её принцессой, королевой и идеальной женщиной.
Ранее News.ru писал, что 14-летняя дочь Беллуччи и Венсана Касселя посетила показ мужской коллекции Dolce&Gabbana. Пользователи соцсетей отметили, что девушка унаследовала красоту матери.