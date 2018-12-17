Моника Беллуччи перестала скрывать молодого жениха

https://news.ru/storage/news/3c96b0f0f08ebe8c8721796bd28d64c8/774ae57f-be5c-40be-8e13-bedf27a38065_850.jpg Nemanja Cabric/Xinhua/Global Look Press

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи встречается с художником, который моложе её на 18 лет. По словам Беллуччи, их чувства уже прошли проверку на прочность.

По сообщению инсайдеров, пара вместе больше года. Поначалу актриса осторожно отзывалась о новом спутнике, рассказывая лишь, что их действительно связывают отношения, а избранник, как и она, много путешествует. Журналисты узнали больше: речь идёт о Николасе Лефевре, у которого собственная галерея в Париже. Лефевр воспитывает 6-летнюю дочь от предыдущих отношений.

Папарацци не раз ловили пару вместе на улицах Парижа: Моника и Николас ведут себя как типичные возлюбленные и не думают скрываться от фотографов.

Ранее News.ru сообщал, что экс-супруг Моники Беллуччи Венсан Кассель женился на 21-летней модели Тине Кунаки. Брак Беллуччи и Касселя распался в 2013 году. У них двое взрослых детей.