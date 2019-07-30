https://static.news.ru/photo/57ee80be-b2d7-11e9-9480-fa163e074e61_660.jpg Моника Беллуччи Фото: kinopoisk.ru

Итальянская актриса Моника Беллуччи, ранее неоднократно заявлявшая о том, что не собирается прибегать к услугам пластических хирургов ради сохранения красоты, изменила своё мнение на этот счёт.

В одном из интервью актриса, которой в сентябре исполнится 55 лет, допустила, что может решиться на подтяжку лица.

Я вижу, каких превосходных результатов можно добиться при помощи хирургии. И говорю себе: почему бы и нет, — цитирует Беллуччи сайт Teleprogramma.pro.

Она также рассказала о том, что сохранила приятельские отношения с художником Николя Лефевром после окончания их романа. По словам актрисы, «любовь переросла в дружбу на всю жизнь».

Ранее News.ru писал, что Беллуччи привела в восторг поклонников новым образом. Опубликованное ею фото в соцсетях, на котором она позирует в бордовом платье, собрало более 100 тысяч лайков. Поклонники актрисы отметили, что она выглядит гораздо моложе своих 54 лет.