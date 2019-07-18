Звезда Голливуда, 52-летняя актриса Николь Кидман рассказала о своей беременности. Матери четырёх детей предстоят вторые роды в жизни.
Немолодая супруга музыканта Кита Урбана прибегла к помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщает
По данным издания, супруги рассчитывали на положительный результат ЭКО, но не думали, что Кидман удастся забеременеть уже на первом этапе процедуры.
Не секрет, что забеременеть в её возрасте без посторонней помощи было бы нелегко. Но, к счастью, ей не пришлось переживать долгие месяцы в ожидании положительно результата. Это действительно чудо, — цитирует New Idea’s свой источник.
Отмечается, что срок беременности актрисы составляет всего несколько недель. Она чувствует себя хорошо и буквально светится от счастья.
Многодетная Кидман в своей жизни рожала лишь однажды. Двух первых своих детей актриса усыновила вместе с тогдашним мужем Томом Крузом. Позже, сойдясь с Урбаном, Кидман родила ему дочь Сандей Роуз, которой сейчас 11 лет. Последнюю дочь актрисы — 8-летнюю Фэйт Маргарет — родила для пары суррогатная мать.
Ранее News.ru сообщал, что Кидман участвовала в откровенной фотосессии. Звезда Голливуда показала, что в её возрасте женщина может похвастаться завидной фигурой и чувственным взглядом. Кидман пришлось позировать в распахнутом гусарском мундире, надетом на голое тело. Короткая стрижка «под мальчика» сделала её практически неузнаваемой. Некоторые другие снимки отличались провокационным нарядом — на Кидман одно бельё и колготки в сетку.