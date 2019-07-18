https://static.news.ru/photo/3bfc68b4-a9d4-11e9-9c42-fa163e074e61_1024.jpg Николь Кидман Фото: Maurizio D'Avanzo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Звезда Голливуда, 52-летняя актриса Николь Кидман рассказала о своей беременности. Матери четырёх детей предстоят вторые роды в жизни.

Немолодая супруга музыканта Кита Урбана прибегла к помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщает New Idea’s со ссылкой на источник.

По данным издания, супруги рассчитывали на положительный результат ЭКО, но не думали, что Кидман удастся забеременеть уже на первом этапе процедуры.

Не секрет, что забеременеть в её возрасте без посторонней помощи было бы нелегко. Но, к счастью, ей не пришлось переживать долгие месяцы в ожидании положительно результата. Это действительно чудо, — цитирует New Idea’s свой источник.

Отмечается, что срок беременности актрисы составляет всего несколько недель. Она чувствует себя хорошо и буквально светится от счастья.

Многодетная Кидман в своей жизни рожала лишь однажды. Двух первых своих детей актриса усыновила вместе с тогдашним мужем Томом Крузом. Позже, сойдясь с Урбаном, Кидман родила ему дочь Сандей Роуз, которой сейчас 11 лет. Последнюю дочь актрисы — 8-летнюю Фэйт Маргарет — родила для пары суррогатная мать.

Ранее News.ru сообщал, что Кидман участвовала в откровенной фотосессии. Звезда Голливуда показала, что в её возрасте женщина может похвастаться завидной фигурой и чувственным взглядом. Кидман пришлось позировать в распахнутом гусарском мундире, надетом на голое тело. Короткая стрижка «под мальчика» сделала её практически неузнаваемой. Некоторые другие снимки отличались провокационным нарядом — на Кидман одно бельё и колготки в сетку.