Милонов предложил переселить «Дом-2» на Новую Землю

https://news.ru/storage/news/0aed1e8f6a7556d63824cf587d3fc8d5/d4821e54-b8b1-4662-919a-c849a99bd9ea_850.jpg Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Виталий Милонов

Единоросс Виталий Милонов предложил новое место для съёмок телепрограммы «Дом-2». По мнению депутата, участников реалити-шоу надо переселить на архипелаг в Северном Ледовитом океане.

«Выгнать их и запретить Московской области давать площадку, Тульской, Тверской. Пускай они снимают на Новой Земле, где происходили испытания ядерного оружия. Там им самое место», — заявил Милонов в интервью Агентству городских новостей «Москва».

Как писал News.ru, в конце июля стало известно, что через участок около посёлка Летова Роща в ТиНАО, где расположена знаменитая на всю страну телестройка, пройдёт автомагистраль из Саларьево в Марьино. Впрочем, порадоваться этой новости россияне толком не успели: в пресс-службе телеканала ТНТ, который занимается производством «Дома-2», сразу заявили, что реалити-шоу закрывать не планируют и новые выпуски программы продолжат выходить в эфир.