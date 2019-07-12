https://static.news.ru/photo/74d404ce-a4bd-11e9-9a60-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/alsou_a

Дочка популярной российской певицы Алсу Микелла Абрамова показала свой дебютный клип.

Юная исполнительница снялась в видеоролике на песню «Эта любовь». В съёмках также участвовал её экс-соперник по детскому песенному конкурсу «Голос» Ержан Максим.

Интернет-пользователи с восторгом встретили работу. Под видео, которое было размещено на YouTube, уже несколько сотен положительных комментариев.

Победителем шестого сезона «Голос. Дети» стала Микелла Абрамова. За неё проголосовали 56,5% телезрителей. Это вызвало подозрения в искусственной накрутке голосов. После этого Первый канал организовал проверку, которая подтвердила факт вброса.

Как писал News.ru, Микелла Абрамова сменила имидж, перекрасив волосы в светлый цвет. Точно в таком же образе 20 лет назад покорила сцену мама юной исполнительницы в клипе «Зимний сон».