Дочка популярной российской певицы Алсу Микелла Абрамова показала свой дебютный клип.
Юная исполнительница снялась в видеоролике на песню «Эта любовь». В съёмках также участвовал её экс-соперник по детскому песенному конкурсу «Голос» Ержан Максим.
Интернет-пользователи с восторгом встретили работу. Под видео, которое было размещено на YouTube, уже несколько сотен положительных комментариев.
Победителем шестого сезона «Голос. Дети» стала Микелла Абрамова. За неё проголосовали 56,5% телезрителей. Это вызвало подозрения в искусственной накрутке голосов. После этого Первый канал организовал проверку, которая подтвердила факт вброса.
Как писал News.ru, Микелла Абрамова сменила имидж, перекрасив волосы в светлый цвет. Точно в таком же образе 20 лет назад покорила сцену мама юной исполнительницы в клипе «Зимний сон».