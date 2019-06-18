https://static.news.ru/photo/3f1d94ce-9231-11e9-b584-fa163e074e61_1024.jpg Ержан Максим и Микелла Абрамова Фото: instagram.com/mikellaabramova

Участники последнего скандального сезона шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова и Ержан Максим совместно записали песню. Она получила название «Эта любовь».

Ура!! Наконец-то состоялся релиз нашего с Максимом дуэта #ЭтаЛюбовь, — написала на своей странице в Instagram дочь Алсу.

Там же она выложена и запись самой песни, за которую Абрамова поблагодарила продюсера и авторов.

Ранее News.ru сообщал, что поклонники Микеллы Абрамовой негативно отреагировали на её публикацию в соцсети, в которой она рассказала о съёмках клипа с участием Ержана Максима. Абрамова сообщила, что скоро выйдет её первый клип на песню «Эта любовь». В ответ критики начали советовать девочке бросить музыкальную карьеру из-за скандала с накруткой в финале шоу. Другие заявили, что Ержан Максим только испортит видео своим присутствием.