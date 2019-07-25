https://static.news.ru/photo/5a334928-aeee-11e9-81bd-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Ширвиндт Фото: Lidia Mukhamadeeva/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий Михаил Ширвиндт решил развестись с 60-летней Татьяной Ширвиндт (Морозовой), сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Москвы.

Досудебная подготовка назначена на 1 августа, затем супругов ждёт предварительное слушание и только после этого состоится судебное заседание, которое пройдёт в закрытом режиме.

Ширвиндт рассказал журналистам, что находится в хороших отношениях с женой, поэтому иск о разделе имущества подавать не будет. О причине развода телеведущий также отказался говорить, информирует РИА Новости .

Они прожили вместе больше 30 лет. Татьяна Ширвиндт до 1989 года служила в Театре миниатюр Аркадия Райкина, затем выступала с Борисом Моисеевым в трио «Экспрессия». В настоящее время она работает на телевидении в телекомпании «Живые новости».

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