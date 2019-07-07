Мэрайя Кэри Фото: F. Sadou/AdMedia/Global Look Press

Американская певица Мэрайя Кэри опубликовала видео в рамках флешмоба Bottle Cap Challenge.

На кадрах, размещённых в Twitter, исполнительница собственным высоким голосом открыла стеклянную бутылку. Крышка просто отлетела от ёмкости.

Ранее News.ru писал, что Анастасия Волочкова присоединилась к набирающему популярность флешмобу Bottle Cap Challenge по открыванию бутылки ногой. Российская балерина повторила трюк, исполненный в том числе Джейсоном Стэтхэмом и Конором Макгрегором.

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