Скрыть меню
Рубрики
Медиа
Архив
Последнее мнение
Все мнения
Михаил Щипанов
Американская певица Мэрайя Кэри опубликовала видео в рамках флешмоба Bottle Cap Challenge.
На кадрах, размещённых в Twitter, исполнительница собственным высоким голосом открыла стеклянную бутылку. Крышка просто отлетела от ёмкости.
Challenge accepted! #bottletopchallenge pic.twitter.com/Rygijd6z5W— Mariah Carey (@MariahCarey) 7 июля 2019 г.
Challenge accepted! #bottletopchallenge pic.twitter.com/Rygijd6z5W
Ранее News.ru писал, что Анастасия Волочкова присоединилась к набирающему популярность флешмобу Bottle Cap Challenge по открыванию бутылки ногой. Российская балерина повторила трюк, исполненный в том числе Джейсоном Стэтхэмом и Конором Макгрегором.
Yandex Zen
Facebook
Twitter
VKontakte
Odnoklassniki
Telegram
Рэпер Леван Горозия, больше известный по псевдониму L'One, подал в суд исковое заявление, в котором требует подтвердить его право на сценическое имя и на треки. Ответчиками выступают лейбл Black Star, его совладелец Тимур Юнусов — он же хип-хоп-исполнитель Тимати, и гендиректор Павел Курьянов.
Иск уже зарегистрирован в суде, однако дата рассмотрения дела пока не назначена, сообщает «МК».
Горозия, незадолго до этого покинувший проект, не намерен начинать музыкальную карьеру с нуля. Однако, присоединяясь к...
Мэрайя Кэри открыла бутылку голосом