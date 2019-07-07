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Рэпер Леван Горозия, больше известный по псевдониму L'One, подал в суд исковое заявление, в котором требует подтвердить его право на сценическое имя и на треки. Ответчиками выступают лейбл Black Star, его совладелец Тимур Юнусов — он же хип-хоп-исполнитель Тимати, и гендиректор Павел Курьянов.

Иск уже зарегистрирован в суде, однако дата рассмотрения дела пока не назначена, сообщает «МК». Горозия, незадолго до этого покинувший проект, не намерен начинать музыкальную карьеру с нуля. Однако, присоединяясь к...