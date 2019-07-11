https://static.news.ru/photo/0243714e-a416-11e9-bd80-fa163e074e61_1024.jpg Бари Алибасов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Продюсер Бари Алибасов в очередной раз попытался доказать всему миру, что действительно болен.

Накануне музыкант опубликовал в Instagram видео, на котором видны лекарства. Также на кухне висит расписание приёма лекарств.

Сам Алибасов уверяет, что на завтрак, обед и ужин принимает по три наименования прописанных ему эскулапами медикаментов.

Говорят, что я не болею, а прикидываюсь. Вот это всё я «глотаю» ежедневно, пока вся страна интересуется, болен я или нет. К сожалению, болен, — написал Алибасов.

Продюсер не стал раскрывать диагноз, сказав только, что «он не утешителен — полгода придётся есть таблетки вместо еды».

В комментариях поклонники Бари Алибасова пожелали скорейшего выздоровления. Однако не обошлось и без тех, кто высказал недоверие в болезнь продюсера.

В начале июня Бари Алибасов по ошибке выпил средство для прочистки труб «Крот», после чего попал в реанимацию с химическими ожогами пищевода и желудка.

Ранее адвокат продюсера Олег Кулагин заявил, что сын Бари Алибасова спланировал отравление своего отца, так как его хотели лишить звёздной фамилии, писал News.ru.